Среда, 21 Октября 2020 13:11

АрмИнфо.ПВО ВС РА накануне уничтожили беспилотник противника, засланный на территорию Армении. Об этом радио <Свобода> сказал председатель Комитета военной промышленности Артак Давтян, который в эти дни координирует обороннительные работы в Сюнике.

Он напомнил, что ВС Азербайджан уже наносили удары по определенным элементам военной инфраструктуры на территории Армении. "Накануне, в Сюнике работали наши средства противовоздушной обороны (ПВО). Противник пытался заслать на территорию Армении БПЛА. Беспилотник обнаружен и уничтожен. Этим вопрос был закрыт. Это не первый случай. Наши системы ПВО работают достаточно эффективно, хотя противник уже извлек уроки и пытается использовать другие приемы, чтобы выполнить свою задачу и не потерять технику", - сказал он.

На уточнение, какую цель преследует противники в Сюникской области, Давтян констатировал, что вражеские силы пытаются вести разведдеятельность, чтобы понять, насколько Армения поддерживает Арцах во время боевых действий, наверное преследует и другие военные цели. Он также повторил, что противник также пытается нанести удары по объектам военного назначения.

Говоря о ситуации на армяно-иранской границе, он отметил, что ситуация штатная, жизнь на границе идет в естественном русле. "Я был сегодня там. Существенных изменений нет, товарооборот продолжается, работа продолжается в штатном и спокойном режиме. Проблем нет, и полагаю, не будет. Хотел бы выразить благодарность Ирану за взвешенную позицию и понимание", - отметил он.

Давтян еще раз подчеркнул, что цель его деятельности в Сюнике - содействовать общинным структурам в деятельности по подготовке населения к возможным поползновениям врага.

Он также отметил, что действия азербайджанской стороны во многих вопросах вызывают удивление, в том числе и по части отказа от эвакуации тел своих солдат с поля боя. "Видно, что политические цели преобладают над естественным потребностями населения - похоронить своего павшего воина как это положено по традиции, а не оставлять его гнить в поле", - заключил Давтян.