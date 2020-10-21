Среда, 21 Октября 2020 11:56

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, находящийся с рабочим визитом в Москве, проведет встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян

"Предусмотрена встреча Мнацаканяна с российским коллегой. На повестке встречи ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также реализация договоренностей о прекращении огня", - сообщила Нагдалян.

Отметим также, что 23 октября глава МИД Армении отправится в Вашингтон на встречу с Госсекретарем США Майком Помпео. Не исключено, что в Вашингтоне состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве США.