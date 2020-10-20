Вторник, 20 Октября 2020 20:53

АрмИнфо. Греция призывает Еврокомиссию рассмотреть возможность приостановки действия соглашения о таможенном союзе между Турцией и ЕС. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей со ссылкой на свои дипломатические источники.

Поводом для обращения, как отмечает источник, послужили продолжающиеся провокации Анкары.

В письме к еврокомиссару по соседству и расширению Оливеру Вархели, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отметил, что ЕК должна рассмотреть полное приостановление работы таможенного союза "как сигнал неодобрения продолжающегося незаконного поведения Турции" против Европейского союза.

Он также заявил, что Турция продолжает в одностороннем порядке нарушать правила таможенного союза ЕС-Турция, вводя непредвиденные тарифы, и призвал Европейскую комиссию немедленно рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер.