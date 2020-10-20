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 Вторник, 20 Октября 2020 16:11
Алина Оганесян

Шаварш Кочарян: В 90-ые годы ситуация в Армении и Арцахе была значительно более тяжелой, сейчас все решается на поля боя

Шаварш Кочарян: В 90-ые годы ситуация в Армении и Арцахе была значительно более тяжелой, сейчас все решается на поля боя

АрмИнфо. Сейчас у всех трех сопредседателей в повестке дня стоит один вопрос, не только прекращение огня, но и его соблюдение. Об этом в беседе с журналистами заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Кочарян заметил, что нельзя, чтобы постоянно объявлялось прекращение огня, а затем оно нарушалось. Шаварш Кочарян подчеркнул, что на нынешнем этапе у трех сопредседателей одна задача, которая заключается в достижении общего знаменателя путем компромиссов. По его словам вторая задача, не допустить возобновления военных действий.

Что касается реакции международных структур, замминистра ИД отметил: "Есть разные реакции. Ясность позиции очень важна. Есть много моментов, которые нас не устраивают.  Республику Арцах не следует рассматривать как территорию, поскольку эта республика не признанная. Неужели там люди не могут пользоваться основными правами человека. Людей не следует дифференцировать в зависимости от того, где они живут".

По словам Кочаряна, в 90-ые ситуация в Армении и Арцахе была гораздо более тяжелой, но несмотря ни на что армяне смогли выстоять. "Сейчас следует осознать, что все решается на поля боя. Ситуация для нас очень тяжалая, ведь каждый день гибнут люди.  Но также следует осознать, что речь идет об обеспечнии безопасности, и это наш долг. Более того, Турция уже открыто говорит не только о войне, но и о геноциде армян", - заметил он.

Замминистра ИД отметил, что победа на поле боя дает гораздо более широкие возможности для дипломатов.

На вопрос, почему Армения до сих пор не обратилась в ОДКБ, Кочарян заявил, что для обращения в данную стриктуру следует, чтобы в отношения РА была осуществлена агрессия. Но обстрелы приграничных регионов Армении как агрессия не расценивается.  Замминистра также сообщил, что главы Армении и России постоянно находятся на связи и обмениваются информацией. Пока этого достаточно, но в случае необходимости, будут приняты должные меры. 


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