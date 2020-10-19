Понедельник, 19 Октября 2020 12:03

АрмИнфо.Только предложенный Москвой новый порядок может стать основой ее новой политики и создать новую политическую реальность, в которой Россия останется на Южном Кавказе. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Айк Баланян.

"Этот порядок, безусловно, должен устраивать Запад, Иран, Арабский мир и, конечно же, Армению. Сегодня уже можно констатировать, что прежний подход России привел ее к конфронтации с Турцией, к самоустранению Запада для стравливания Турции с Россией, к уничтожению ОДКБ как института, к потере Азербайджана и угрозе потери Армении. Так что выбирать Москве все-таки придется", - считает он.

По оценкам Баланяна, в Анкаре изначально совершенно ясно просчитали позицию и шаги Москвы. Соответственно, просчитав каждый собственный ответный шаг. Именно осознание турок неспособности Москвы понять изменившиеся реалии региона, ее зацикленность на старых, давно недействующих схемах, позволяет Эрдогану всегда быть на шаг впереди Путина.

В этом свете, никакой авантюры в развязывании войны в Арцахе со стороны Эрдогана не было. Была лишь, основывающаяся на четком расчете, уверенность в выжидании России в первые дни войны обращения Армении, в предложении "миротворчества", политике "и нашим и вашим". А также попытке довести стороны конфликта до истощения сторон в условиях отсутствия понимания, что истощить Турцию не удастся.

"Все так и произошло, за исключением беспримерного героизма армянской армии, которая более трех недель держит азербайджано-турецкий удар. И сегодня мы видим, что после того как Анкара, наконец, объяснила Москве в чем дело, Россия, очень медленно, но все-таки начала менять приоритеты. Однако, на каждый шаг Москвы Анкара отвечает повышением ставок. В этом свете, даже медленное повышение уровня конфронтации может в определенный момент дать Баку и Анкаре старт для эскалации ситуации на нахиджеванской границе>, - отметил он.

В этом свете, увеличение помощи Армении в условиях отсутствия резкого увеличения военного присутствия России в Армении, по прогнозам политолога, станет для Баку и Анкары лишь поводом для повышения градуса эскалации, а не сдерживающим фактором. Соответственно, избежать большой войны или поражения Россия, по оценкам Баланяна, можно лишь посредством немедленного усиления группировка ВС РФ в Армении с целью усиления контроля всех границ Армении. Последнее развяжет руки Армении в Арцахе. И делать все это, по его мнению, необходимо даже не сегодня, а вчера. Поскольку если делать это завтра, выясниться, что Эрдоган опять на шаг впереди.