Воскресенье, 18 Октября 2020 11:36

АрмИнфо.Объявленное с полуночи перемирие на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск является бессрочным. Об этом на брифинге в Степанакерте заявил советник президента Карабаха Давид Бабаян.

По его словам, само перемирие - бессрочное, хотя некоторые должностные лица Азербайджана заявляют, что оно объявлено на несколько дней. "Ничего подобного нет. Если они говорят о нескольких днях, значит, собираются прибегнуть к новым провокациям. Но это перемирие бессрочное", - сказал Бабаян.

Он добавил, что сейчас главное для карабахской стороны - избежать новых жертв. Тем более, что на линии соприкосновения сложилась критическая эпидемическая ситуация, так как, по его словам, Азербайджан не забирает тела убитых.

Давид Бабаян отметил, что режим гуманитарного перемирия действует на некоторых участках линии соприкосновения в Карабахе, но есть направления, на которых Азербайджан пытается прорвать оборону. Особенно сложная ситуация наблюдается на южном направлении, где основной целью азербайджанских военных является водохранилище Худаферди на приграничной с Ираном реке Аракс. "Противник пытается вывести из строя или захватить этот стратегически важный узел, чтобы получить рычаги влияния на Иран", - отметил Бабаян.

Однако, по его словам, все эти действия успешно пресекаются подразделениями Армии обороны и добровольцев. "Думаю, противник продолжит активные действия на некоторых участках", - отметил Бабаян.

Напомним, что сегодня утром азербайджанская сторона в очередной раз, нарушив режим объявленного гуманитарного перемирия, возобновила

боевые действия в зоне карабахского конфликта. Особенно ожесточенные бои развернулись на южном направлении фронта.