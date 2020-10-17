Суббота, 17 Октября 2020 15:19

АрмИнфо. В грузинском внешнеполитическом ведомстве продолжают отвергать информацию о переброске через свои воздушные границы вооружения в зону нагорно-карабахского конфликта.

Так, в заявлении, распространенном МИД Грузии назвали спекуляциями распространяемые сообщения о военных перевозках через воздушное пространство Грузии.

"К сожалению, в последние дни в СМИ продолжают муссироваться спекуляции о возможных военных перевозках через воздушное пространство Грузии. Как известно, Грузия закрыла свое воздушное пространство для полетов военного типа, о чем мы публично заявили. Что касается гражданских и гуманитарных полетов, то в этой части Грузия полностью выполняет свои международные обязательства. В то же время мы хотим разъяснить, что данный вид полетов не требует специальных разрешений, и гражданские полеты в воздушном пространстве осуществляются на основании уведомления и предоставления соответствующей информации", - говорится в сообщении МИД Грузии.

При этом в ведомстве подчеркивают, что по имеющимся у Грузии документам и информации, полеты, имевшие место в воздушном пространстве Грузии, полностью соответствуют международным нормам и правилам ICAO.