Пятница, 16 Октября 2020 11:30

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Грузии категорически отрицает распространенную информацию о том, что военные перевозки в направлении Азербайджана и Армении через территорию Грузию осуществляются посредством гражданских полетов. Ведомство расценивает это как "манипуляцию информацией".

Как заявляет заместитель главы МИД Грузии Лаша Дарсалия, конкретные перевозчики и владельцы грузов ответственны за полное соблюдение норм международного права и незлоупотребление гуманитарными коридорами.

Вместе с тем Дарсалия говорит, что военный транзит через территорию Грузии не осуществляется.

"Известно, что сразу же с начала эскалации в Карабахе Грузия приостановила транзит грузов военного назначения по суше и воздуху как в направлении Азербайджана, так и Армении. Поэтому мы еще раз хотим заявить, что военный транзит через территорию Грузии не осуществляется. Согласно имеющейся в распоряжении Грузии документации, полеты, осуществляемые в воздушном пространстве Грузии, носят лишь гуманитарный и гражданский характер, и полностью соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO). Грузия по-прежнему продолжает выполнять свои обязательства по пропуску гуманитарных, гражданских, в том числе и коммерческих грузов.

Конкретные же перевозчики и владельцы грузов ответственны за полное соблюдение норм международного права и незлоупотребление гуманитарными коридорами. В случае обнаружения нарушений и при наличии твердых оснований, Грузия отреагирует надлежащим образом и нарушителям придется отвечать в соответствии с международным правом, в том числе и перед ICAO", - заявил Лаша Дарсалия, передает Грузия-онлайн.

Заметим, что Госсекретарь США Майк Помпео в заявлении от 14 октября отметил, что Азербайджан в зоне конфликта в Нагорном Карабахе получает подкрепление от Турции. О переброски военной помощи через территорию Грузии из Турции в Азербайджан, да и не только, а также из Израиля, Пакистана и других стран свидетельствуют данные с локационных радаров, выкладываемых в СМИ.