Среда, 14 Октября 2020 21:02

АрмИнфо. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае обращения к ней сможет задействовать миротворческие силы в операции по поддержанию мира в зоне нагорно-карабахского конфликта только по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ и только при получении соответствующего мандата Совета Безопасности ООН.

Также должно быть согласие всех конфликтующих сторон на проведение операции, рассказал ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь сослался на Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 2007 года. По его словам, решение о проведении миротворческой операции на территории государств - членов организации принимается Советом коллективной безопасности ОДКБ. В случае проведения операции по поддержанию мира на территории страны, не входящей в ОДКБ, также требуется в обязательном порядке решение Совета Безопасности ООН.

"Решение принимается с учетом национального законодательства государств-членов на основании официального обращения государства-члена о проведении на его территории миротворческой операции или решения Совета Безопасности ООН о проведении миротворческой операции на территории государства, не входящего в ОДКБ", - отметил Зайнетдинов.

Он также напомнил, что единственный из сторон конфликта участник ОДКБ - Армения - пока не обращался в организацию.

По соглашению от 2007 года, решение Совета коллективной безопасности о проведении миротворческой операции готовится после одобрения Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Как отмечается в документе, для оценки военно-политической обстановки в зоне конфликта и выработки предложений о целесообразности операции и ее масштабах решением Совета коллективной безопасности ОДКБ создается специальная группа. Отдельно в документе прописано, что "миротворческие операции не заменяют урегулирование конфликта путем переговоров и другими мирными средствами".