Среда, 14 Октября 2020 21:00

АрмИнфо. Экспорт товаров военного назначения Турции в Азербайджан с начала года увеличился в шесть раз - с $20 млн до $123 млн по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на данные Ассоциации экспортеров Турции. Передает ТАСС.

По данным агентства, продажа дронов и другого военного снаряжения выросла до $77 млн только за последний месяц до начала боевых действий в районе Нагорного Карабаха. Большинство поставок пришлось на период после июля, когда были проведены совместные военные учения ВС Турции и Азербайджана. Продажи дронов, пусковых ракетных установок, боеприпасов и другого снаряжения резко выросли с $278 880 в июле до $36 млн в августе и $77,1 млн в сентябре. В сентябре Азербайджан поднялся на первую строчку в списке импортеров турецкого оружия, обогнав Оман и США.

Ассоциация экспортеров Турции объединяет 95 тыс. компаний.