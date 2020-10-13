Вторник, 13 Октября 2020 16:49

АрмИнфо.То, очевидцами чего мы являемся на протяжении последних двух недель, свидетельствует о том, что Азербайджан, поддерживаемый Турцией, выбрал силовой путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта, навязыванием решения путем военной агрессии. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью BBC Newshour.

Он еще раз подчеркнул, что Армения поддерживает все, что содействует экзистенциальной физической безопасности соотечественников в Арцахе. "Мы были очень осторожны и терпеливы, чтобы не поставить под угрозу мирное урегулирование", - сказал глава МИД РА.

На уточнение, почему Армения не признает Арцах или же не присоединит его к себе, Мнацаканян отметил, что Ереван не делает этого, поскольку ответственно относится к вопросу и не желает, не давать шанса на мирное урегулирование.

Меж тем на замечание журналиста, что из слов премьер-министр РА, что "Карабах - это Армения", совершенно ясно, что Армения не желает признавать независимость Арцаха, Мнацаканян призвал не вырывать слова из контекста.

Главный армянский дипломат подчеркнул, что премьер-министр Армении был очень последовательным в вопросе компромиссного решения, настаивая на том, что нет другого выхода, кроме как достичь компромиссного решения, которое будет приемлемым для народа Армении, народа Арцаха и народа Азербайджана.

"Возможно только компромиссное решение. Когда это заявление премьер-министра рассматривать вне контекста, имеем то, что имеем. Меж тем, как премьер-министр РА сказал, что Армения прилагает большие усилия для осуществления своих реформ и развития, и Армения не может оставаться равнодушной к своим соотечественникам в Арцахе. И в этом контексте Армения будет поддерживать наших соотечественников в Арцахе как единственный гарант их безопасности. В контексте конфликта он довольно прямо и лаконично говорил о компромиссе", - сказал глава МИД РА.

Вместе с тем он подчеркнул, что в рамках его визита в Москву будут продолжены переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Францией и США по достижению режима прекращения огня.

"Россия делает большую работу вместе с Францией и США. Мы не должны сейчас упускать ни одного шанса на прекращение огня. Мы должны продвигать идею внедрения механизмов расследования инцидентов, которые помогут нам вернуться к прекращению огня, восстановить мир, с тем чтобы мы могли вернуться к мирному урегулированию. Мы не теряем надежды, будем и дальше работать в этом направлении", подытожил Мнацаканян.