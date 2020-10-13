Вторник, 13 Октября 2020 13:45

АрмИнфо. Мнения о том, что азербайджанский диктатор Ильхам Алиев хотел бы установить перемирие, но режим Реджепа Эрдогана не позволяет ему этого сделать, не имеют ничего общего с реальностью. Такого мнения придерживается Заведующий кафедрой иранистики Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

"На мой взгляд, неправильно недооценивать бакинского диктатора. Да, влияние режима Эрдогана велико, но он продолжает оставаться самостоятельным игроком с ограниченными возможностями для маневрирования", - заключил Восканян.

При этом эксперт согласился с тем, что действительно, президент Турции Эрдоган - серьезный провокатор, однако, решения принимает диктатор из Баку и он тот, кто предстанет перед судом истории.