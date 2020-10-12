Понедельник, 12 Октября 2020 18:43

АрмИнфо.Власти Франции осуждают нарушение договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил в понедельник в ходе брифинга представитель французского внешнеполитического ведомства, призвав стороны конфликта строго соблюдать согласованные в Москве условия.

"Мы осуждаем продолжение насилия, откуда бы оно ни исходило, и призываем стороны положить этому конец", - сказал он, передает ТАСС.

Франция, напомнил представитель МИД, "приветствовала гуманитарное прекращение огня, вступившее в силу 10 октября 2020 года". "Сегодня крайне необходимо строгое соблюдение сторонами уже достигнутых договоренностей, что позволит продвигаться к полному прекращению военных действий", - считает он.

По словам дипломата, Франция, являющаяся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, полностью готова содействовать возобновлению переговоров без всяких условий с тем, чтобы достигнуть политического урегулирования этого конфликта.