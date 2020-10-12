Понедельник, 12 Октября 2020 13:06

АрмИнфо. Иран призывает Азербайджан и Армению к приверженности режиму прекращения огня, продолжению переговоров в рамках международного права и уважению территориальной целостности друг друга. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Исламская Республика Иран призывает двух сторон к сдержанности, осуждает ракетные удары по жизненно важной инфраструктуре, жилым районам городов и убийство мирных жителей", - заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана, выразив сожаление в связи с нарушением режима прекращения боевых действий.

Хатибзаде также выразил соболезнования семьям погибших. Он в очередной раз призвал Армению и Азербайджан к "выводу военных сил из оккупированных городов", выразив готовность Ирана к упрощению переговоров для восстановления устойчивого мира в регионе.

Отметим, что несмотря на договоренности, достигнутые между главами МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России об установлении режиме прекращения огня в гуманитарных целях, которые вступили в силу 10 октября в 12:00 по местному времени, противник продолжает провокации на разных участках передовой, в том числе нанося удары по гражданским населенным пунктам и инфраструктурам. Ночью противник вновь наносил удары по столице Арцаха Степанакерту. Омбудсмен Арцаха накануне сообщил, что с момента вступления в силу режима прекращения огня погибло как минимум 5 мирных жителей Арцаха.