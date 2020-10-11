Воскресенье, 11 Октября 2020 15:18

АрмИнфо. Применение международных экономических санкций очень быстро парализует Турцию. Подобный разворот событий существенно поспособствует сокращению геополитических и других амбиций Реджепа Эрдогана, понудив его сконцентрироваться на внутренних проблемах страны. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института энергетической безопасности, доктор политических наук Ваге Давтян.

“Необходимо понимать, что наша победа над Турцией, соответственно, Азербайджаном может быть достигнута, в том числе на геоэкономическом уровне. Для чего необходимо проведение последовательной и системной работой армянской дипломатии. Учитывая текущее состояние турецкой экономики, сегодня наступило наиболее удобное время для лоббирования применения международных санкций в отношении Турции и ее не в меру агрессивного султана”, - считает эксперт.

Курс турецкой лиры обновил очередной антирекорд по отношению к американскому доллару, достигнув 7.58 лир за 1 доллар США. Для сравнения напомним, что еще в 2011 году за 1 американский доллар давали всего 2 лиры.

По оценкам Давтяна, собственной экономической прочностью и структурой Турция существенно отличается от той же России или Ирана. Последние посредством высокого уровня импортозамещения уже научились жить в условиях международных санкций. Чего нельзя сказать о Турции с ее завязанной на Европу экономикой. Эксперт подчеркнул, что основными внешнеторговыми и инвестиционными партнерами Турции являются страны ЕС, в частности Германия.

“Инвестиции инвестициями, но определенный отток иностранного капитала из Турции заметен уже сегодня. Невооруженным взглядом просматривается и обусловленное политикой турецкого Центробанка волнение иностранных инвесторов. В целом, ежегодный спад прямых иностранных инвестиций в Турцию с 2016 года достигает 30-35%. Доля Турции от ПИИ уже сократилась с 2,3% до 1,4%”, - подчеркнул он.

По прогнозам эксперта, подобное положение дел и главное тенденции в турецкой экономике ведут к неизбежному росту безработицы, соответственно, к росту социальной напряженности. По его словам, уровень безработицы в Турции достиг 15%, что является крайне негативным показателем даже в сравнении с показателем в 8% в кризисные для турецкой экономики 1991-2001 гг. По прогнозам Давтяна, не заставит себя долго ждать и политическая капитализация наблюдаемого роста социально напряженности.

“В случае ввода западных санкций в отношении эрдогановской Турции к ним немедленно присоединятся некоторые арабские страны. Саудовская Аравия уже ввела эмбарго на ввоз турецких товаров. Процесс развала турецкой экономики является фактом. Соответственно, сегодня важно сейчас придать этому процессу дополнительный импульс. В свою очередь это ведет к росту в Турции оппозиционных настроений. Свидетельством чего является поражение эрдогановской AKP на местных выборах 2019 года в крупнейших городах Турции. Убежден, что именно этот последовательно растущий оппозиционный сегмент сыграет важную роль при свержении Эрдогана и переформатировании внешней стратегии Анкары”, - подытожил Давтян.