Суббота, 10 Октября 2020 19:50

АрмИнфо.Первый президент СССР Михаил Горбачев приветствует введение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и призывает стороны продолжать переговоры.

"Я это [прекращение огня] поддерживаю. Хорошо, что сделан этот первый шаг. Хорошо, что помогла Россия. Но очень важно, чтобы этим не ограничивалось", - сказал Горбачев, в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать соглашение сторон.

По его словам, нужно договариваться о путях урегулирования "этой очень тяжелой проблемы", "нужно шаг за шагом постепенно ее решать".

В результате состоявшихся в Москве 9 октября консультаций по инициативе российской стороны Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Вскоре после полудня стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.