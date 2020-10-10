Суббота, 10 Октября 2020 17:13

АрмИнфо.Пресс-конференция Президента Республики Арцах Араика Арутюняна переносится на 11 октября в 10:00. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке. <Надеюсь, на этот раз новых препятствий не будет>, - подчеркнул он.

Сообщив, что возвращается из Гадрута, Араик Арутюнян напомнил, что противник, проигнорировав гуманитарное соглашение о прекращении огня, совершил диверсионную атаку в направлении областного центра.

В этой связи глава Республики подчеркнул: <Ситуация на данный момент полностью находится под контролем Армии обороны>.

Отметим, что накануне, в Москве на 12-ый день военных действий в зоне нагорно- карабахского конфликта, состоялась встреча министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения. Встреча состоялась по инициативе президента РФ Владимира Путина и длилась более 10 часов, закончившись около 3 часов по мск.

По итогам встречи главы МИД Армении, Азербайджана при посредничестве России накануне достигло договоренности о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 12:00 10 октября.

Однако, минуты спустя, после вступления в силу перемирия, армянское оборонное ведомство сообщило, что игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 гуманитарнoe прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли", а подразделения Армии обороны Арцаха предприняли соответствующие меры по пресечению атаки противника. Боевые действия продолжились и на других участках фронта.

Позже, Армия обороны сообщила, что на всех участках фронта, кроме Гадурта сравнительно спокойная ситуация