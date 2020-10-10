Суббота, 10 Октября 2020 17:12

АрмИнфо. Степанакерт не питает больших надежд по дипломатическим усилиям в зоне нагорно-карабахского конфликта на текущий момент.

Так, советник президента Арцаха Давид Бабаян в интервью общественному телевидению Арцаха, коснувшись московских договоренностей по прекращению огня, в частности сказал: "В Степанакерте на данный момент не питают больших надеж по дипломатическим усилиям. Сигналы из Баку подсказывают, что Алиев сейчас не ищет мира", - отметил Бабаян, при этом указав на два основных посыла в этих событиях.

"В частности, международное сообщество по новому оценило те угрозы, о которых на протяжении долгого времени сигнализировало армянство, и, что у руля мирного процесса по-прежнему остаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ, вопреки попыткам Баку торпедировать этот формат", - подытожил Бабаян.

Отметим, что накануне, в Москве на 12-ый день военных действий в зоне нагорно- карабахского конфликта, состоялась встреча министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения. Встреча состоялась по инициативе президента РФ Владимира Путина и длилась более 10 часов, закончившись около 3 часов по мск.

По итогам встречи главы МИД Армении, Азербайджана при посредничестве России накануне достигло договоренности о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 12:00 10 октября.

Однако, минуты спустя, после вступления в силу перемирия, армянское оборонное ведомство сообщило, что игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 гуманитарнoe прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли", а подразделения Армии обороны Арцаха предприняли соответствующие меры по пресечению атаки противника. Боевые действия продолжились и на других участках фронта.

Позже, Армия обороны сообщила, что на всех участках фронта, кроме Гадурта сравнительно спокойная ситуация. В Гадруте же третий час осуществляются действия по окружению и уничтожению диверсионной группы противника, которая проникла в это зону до вступления в силу режима прекращения огня.

МИД Арцаха обвинил Азербайджан в нападении и срыве договоренностей о прекращении огня.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в свою очередь подтвердил тот факт, что договоренности о гуманитарном перемирии до сих пор не вступили в силу.