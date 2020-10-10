Суббота, 10 Октября 2020 15:23

АрмИнфо.Подразделения Армии обороны Арцаха осуществляют операцию по окружению и уничтожению диверсионной группы ВС Азербайджана в Гадруте.

Так, согласно сообщению пресс-службы Армии обороны НКР, до установления режима прекращения огня, противник предпринял очередную попытку диверсионно- разведывательного проникновения в Гадрут.

"Уже около трех часов длятся действия по окружению и уничтожению, проникшей группы. На других участках фронта сравнительно спокойно. Действия азербайджанской стороны, по сути, продиктованы целью доказать ранее сделанное заявление президента АР Алиева (о взятии Гадрута - ред)", - отмечается в заявлении АО НКР.

Отметим, что накануне, в Москве на 12-ый день военных действий в зоне нагорно- карабахского конфликта, состоялась встреча министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения. Встреча состоялась по инициативе президента РФ Владимира Путина и длилась более 10 часов, закончившись около 3 часов по мск.

По итогам встречи главы МИД Армении, Азербайджана при посредничестве России накануне достигло договоренности о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 12:00 10 октября.

Однако, армянского оборонное ведомство сообщило, что игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 гуманитарнoe прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли", а подразделения Армии обороны Арцаха предприняли соответствующие меры по пресечению атаки противника. Боевые действия продолжились и на других участках фронта.