Суббота, 10 Октября 2020 14:33

АрмИнфо. Обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта состоялся между президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Рухани в ходе телефонного разговора, инициированного иранской стороной.

Как сообщает Кремль, Владимир Путин подробно информировал иранского коллегу о предпринимаемых при посредничестве России усилиях по деэскалации напряжённости в этом регионе. Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трёхсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договорённостей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования.

Отметим, что накануне, в Москве на 12-ый день военных действий в зоне нагорно- карабахского конфликта состоялась встреча министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения. Встреча состоялась по инициативе президента РФ Владимира Путина и длилась более 10 часов, закончившись около 3 часов по мск. По итогам встречи министры выступили с совместным заявлением, в котором, в частности договорились: "1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста. 2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. 4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса".

Однако, армянского оборонное ведомство сообщило, что игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 гуманитарнoe прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли", а подразделения Армии обороны Арцаха предприняли соответствующие меры по пресечению атаки противника. Боевые действия продолжились и на других участках фронта.