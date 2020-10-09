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 Пятница, 9 Октября 2020 17:58
Марианна Мкртчян

Советник премьера: Азербайджано-турецкий тандем планировал отсечь Нагорный Карабах от Армении и решить свои задачи

Советник премьера: Азербайджано-турецкий тандем планировал отсечь Нагорный Карабах от Армении и решить свои задачи

АрмИнфо.Широкомасштабную военную агрессию Азербайджана против Арцха нужно рассматривать в призме геополитических интересов Турции. Подобного мнения придерживается советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян.

Он констатировал, что сегодня в зоне нагорно-карабахского конфликта действует не только Азербайджан, но и Турция, которая реализует свои геополитические цели. По его словам, ни для кого не секрет, что Турция старается создать Туран, о чем открыто заявлял и президент Реджеп Тайип Эрдоган, и о чём прекрасно знаю все международные акторы.

"Азербайджано-турецкий тандем, начиная боевые действия, планировали пойти по двум направлениям, дойти до границ Армении и перекрыть Лачинский коридор, тем самым отсечь Нагорный Карабах от РА и решить свои задачи. Однако, оценка 12 дней боевых задач позволяют с уверенностью сказать, что этот тандем не смог выполнить даже задачу первого дня", - считает советник премьера Армении.

В тоже время Арутюнян полагает, что основные силы противника переброшены на южный  фланг фронта, поскольку реализуются геополитические задачи Турции, которая пытается выйти к Мегри. "Дойдя до Мегри, Турция потом попытается объединиться с Нахиджеваном. Вторая задача отсечь от этой границы Иран, и занять его место. Не будет забывать, что в этом направлении на территории Ирана живет много иранских азербайджанцев, поэтому эти действия несут угрозу и для Тегерана", - сказал советник армянского премьера, при этом указав на то, что Азербайджан уже перестал выступать в качестве полноценного международного актора, поскольку, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ обращаются к Баку, ответ звучит из Турции.

Вместе с тем, Арутюнян полагает, что армянская сторона в течение этих 12 дней действовала успешно, не позволив противнику прорвать свою оборону и нарушив его планы. По его словам, противник если и достиг каких-то небольших тактических удач, то не достиг никаких преимуществ, а армянские ВС пресекли все их действия, успешно отразив атаки, а нанеся мощный контрудар, причинили серьезные потери в живой силе и технике.

Арутюнян добавил, что армянская дипломатия также достигла успехов, поскольку смогла продемонстрировать  международному сообществу вовлеченность Турции в эту агрессию.  "Наша дипломатия смогла доказать не только вовлеченность Турции в конфликт, но и то, что она перебрасывает террористов из Сирии и Ливии туда. Во всем этом очевидны и пантюркистские устремления Эрдогана, который открыто заявил о намерении восстановить Османскую империю. Эта угроза, безусловно, нам и России конечно.  Потому, что после нас вспыхнет Северный Кавказ, потом он пойдет по ту строну Каспийского моря. И естественно, эту угрозу прекрасно осознают в той же Европе. Это угроза для них", - сказал Арутюнян.

Советник премьера также полагает, что основным условием начала этой агрессии было то, что Россия не будет вмешиваться в боевые действия. Однако, по его словам, заявление президента Путина о том, что у России есть определенные обязательства перед Арменией, которая она должна будет выполнить в случае угрозы стали "холодным душем" для противника.


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