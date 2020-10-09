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 Пятница, 9 Октября 2020 12:52
Марианна Мкртчян

Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выступили с заявлением по ситуации в зоне карабахского конфликта

Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выступили с заявлением по ситуации в зоне карабахского конфликта

АрмИнфо.Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выступили с заявлением по ситуации в зоне нагорно- карабахского конфликта.

"Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выразили свою глубокую обеспокоенность продолжающейся войной между двумя соседними странами, Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, из-за региона Нагорного Карабаха,  и выражает глубокое сожаление в связи с гибелью и ранениями с обеих сторон.

Генеральный секретарь Совета Наиф Фалах Мубарак аль-Хаджраф заявил, что Совет сотрудничества призывает Азербайджан и Армению прекратить огонь и начать всеобъемлющие переговоры для достижения всеобъемлющего политического решения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и нормами международного права. Это конфликт угрожает безопасности и стабильности в Кавказском регионе и международному миру.

Он призвал Совет Безопасности ООН незамедлительно выполнить свои обязательства по прекращению огня и приложить усилия для достижения политического решения конфликта, защиты жизни гражданского населения и обеспечения безопасности и мира в этом чувствительном регионе мира", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации. 


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