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 Пятница, 9 Октября 2020 12:25
Давид Степанян

Аналитик: Дипломатия вокруг Арцаха может опираться лишь на военные результаты

Аналитик: Дипломатия вокруг Арцаха может опираться лишь на военные результаты

АрмИнфо. Любая дипломатия, любые переговоры вокруг Арцаха могут опираться исключительно на конкретные военные результаты, достигнутые сторонами на данном этапе конфликта. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский политический аналитик Вадим Дубнов.

"Говорить о предметных переговорах в условиях нестабильной ситуации на фронте лишено смысла. Азербайджан все еще не победил и все еще стремится к реализации своих целей. Иными словами, опереться в подобной ситуации дипломатам просто не на что. К примеру, если азербайджанской армии удастся взять Джебраил, это может стать не только заключительной точкой в данной фазе конфликта, но и стать отправной точкой для переговоров. Как, впрочем, и осознание Баку полной невозможности этого достигнуть", - подчеркнул он.

8 октября в Женеве состоялись переговоры по Нагорному Карабаху с участием сопредседателей МГ ОБСЕ и главы МИД Азербайджана. Встреча прошла в секретном месте и в закрытом формате. 11-13 октября Москву посетит глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. В ходе визита пройдут его  переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В этом свете, по его оценкам, как Россия, так и остальные посредники сегодня находятся в ожидании установления промежуточной, новой линии соприкосновения сторон конфликта. Или же формирования стабильного тактического равновесия сил, когда окончательно станет ясна неспособность азербайджанской армии к продвижению вперед.

На взгляд Дубнова, судьба текущего военного столкновения сегодня определяется на южном направлении, где Баку активно пытается взять Джабраильский район. Дальнейший ход событий, по его прогнозам, будет отталкиваться именно от успешности или провальности действий азербайджанской армии в данном направлении. При этом, он не исключил, что предпринятые накануне усилия посредников в направлении остановки кровопролития обусловлены их большей информированностью о реальном положении дел на юге.

Говоря о перспективах переговорного процесса в целом, Дубнов с сожалением отметил, что наблюдаемый всплеск насилия вокруг Арцаха далеко не последний. По его оценкам, в подобных ситуациях и в подобных конфликтах боевые действия скорее являются предпоследними. В этом свете, аналитик вновь подчеркнул важность исходных позиций сторон в промежуточный период возобновления переговоров. "Если Азербайджану удастся отхватить войной хоть что-то, то это приведет к непоколебимой позиции Баку.  Если нет, ситуация на переговорах будет складываться по иному. Пока что ощутимых доказательств собственного успеха у Алиева нет", - подытожил Дубнов.


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