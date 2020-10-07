Среда, 7 Октября 2020 17:39

АрмИнфо. Депутат Европарламента Чарли Веймерс призывает Европу ввести санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом Веймерс заявил в ходе заседания Европарламента.

Также депутат призвал исключить Анкару из Минской группы ОБСЕ в связи с агрессией, развязанной Турцией и Азербайджана в отношении Арцаха.

Веймер, в частности, подчеркнул, что диктатор Алиев при поддержке террористов Эрдогана развязали агрессию, дабы навязать Армении и Карабаху несправедливое решение Сталина, который передал НКР Азербайджану.

<Необходимо ввести санкции против Алиева, а также исключить Турцию из Минской группы ОБСЕ. Следует осознать, что для Азербайджана это вопрос амбиций, а для армян из Карабах происходящее вопрос жизни и смерти>,- заключил депутат.