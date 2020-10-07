Среда, 7 Октября 2020 16:24

АрмИнфо. Война в Арцахе способна перерасти в Третью мировую войну. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД Арцаха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

"Подобный апокалипсический сценарий станет возможен в случае инициирования Турцией боевых действий непосредственно на границе с Арменией. В этом случае вмешательство России и Ирана примет неизбежный характер и перевернет всю текущую геополитическую комбинацию на уровень мировой войны", - прогнозирует Меликян.

Суть происходящего, согласно дипломату, в постепенном, но неуклонном движении волны, порожденного "арабской весной", насилия на Восток. В результате чего эта волна уже достигла границ Южного Кавказа. По оценкам Меликяна, многие достаточно серьезные международные игроки имеют большой интерес в проталкивании данной волны на Восток.

Этот, достаточно крупный геополитический проект, по его оценкам, направлен на смену самого политического облика Евразии. Его мишенью является весь обширный регион, а одной из целей - активизация тюркского мира. В последнем процессе роль локомотива отведена Турции. Задачей Армении, в этом свете, дипломат считает полное обеспечение собственных интересов.

"В свете и с учетом всего изложенного выше, потенциальными союзниками Армении в этих играх являются как Россия, так и Иран. Особенно с учетом того, что в случае увеличения масштабов текущей войны, мишенью вполне может стать и Иран. Необходимо также понимать, что продвижение Турции будет сопровождаться отступлением России. Меж тем, России отступать уже некуда. Поскольку еще один шаг назад превратить это отступление в бесконечное", - прогнозирует дипломат.

Комментируя текущую ситуацию на фронте, Меликян отметил факт слома воинственности противника, отсутствия существенных достижений в спровоцированной Азербайджаном войне, а также огромные человеческие потери и потери военной техники. Все это, согласно дипломату, уже привело к передаче власти в Азербайджане от Алиева к Турции. И по прогнозам Меликяна, азербайджанский народ еще долго будет чувствовать на себе последствия этого. Армении же и Арцаху война предоставила возможность решать такие вопросы, которые армянские республики никак не могли решать в мирное время.