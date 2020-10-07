Среда, 7 Октября 2020 14:42

АрмИнфо.Обязательства ОДКБ не распространяются на Карабах в отличие от Армении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Армения является членом ОДКБ, и у России есть перед страной определенные обязательства.

"Это обязательства в плане обеспечения безопасности. То есть если страна-член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны- участники договора имеют обязательства встать на защиту такого государства", - ответил Песков на вопрос журналистов, о каких обязательствах идет речь. Говоря о том, каком случае Россия готова направить военных в зону конфликта в Нагорном Карабахе, пресс-секретарь президента отметил, что "это вытекает из обязательств".

"В данном случае речь-то идет об Армении, президент это четко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса. Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", - добавил Песков.

Ранее лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе