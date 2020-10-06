Вторник, 6 Октября 2020 13:24

АрмИнфо.В масштабной террористической войне против Арцаха Азербайджан и Турция пытаются достичь решения ряда вопросов. Подобное мнение выразил АрмИнфо доктор исторических наук Айк Демоян.

"Анкара, в частности, в том числе посредством Азербайджана пытается решить вопросы регионального уровня и облечь себя статусом крупного игрока на Южном Кавказе. Еще одна задача Турции - расширение границ празднования 100-летия Турецкой республики на Азербайджан. В целом, война является для Турции средством достижения своей основной цели - ограничения военного присутствия России на Южном Кавказе. С этой целью Анкара под братскими лозунгами и использует Азербайджан. Цена вопроса - это степень, в которой Турции позволит реализовать эту политику Россия", - подчеркнул он.

Интересы Азербайджана, точнее клана Алиевых, по оценкам историка, обусловлены очевидным крупным экономическим переделом в этой стране. По прогнозам Демояна, другие кланы попытаются перераспределить огромные экономические состояния, накопленные алиевским кланом. И в этом им помогут внешние игроки, разумеется, получив за это свою долю. Таким образом, Ильхам Алиев в этой войне решает вопрос сохранения своей власти.

"Первым у Алиева здесь играет инстинкт самосохранения. Тысячи трупов для него всего лишь хороший способ оставаться у власти. При этом, инициирование дорогостоящей во всех смыслах войны в условиях падения цен на нефть, экономического кризиса в стране выглядит странно. В Баку, видимо, считают, что деньги на эту войну у них все еще есть.

Но есть ли у них для нее способная воевать армия? Ведь все последние потери говорят о фиаско Азербайджана", - подчеркнул он.

В этом свете, историк не ожидает скорейшего реального отклика международного сообщества на азербайджано-турецкую авантюру. По его оценкам, мир выжидает приобретений или потерь каждой из сторон. Конкретные действия последуют лишь после расчета собственной выгоды в отношениях с участниками войны. И пойдя ва-банк в этой войне, игрок Алиев поставил на кон существование своей семьи и существование Азербайджана на карте. Арцах, на этом фоне, согласно историку, доказывает не только собственную жизнеспособность, но и чертит программы на будущее. Причем, касающиеся далеко не только безопасности.

"Сегодня мы в очередной раз демонстрируем миру, что являемся страной, исключающей геноцид. С этой целью мы должны создать для Азербайджана серьезную угрозу, что позволит исключить следующую войну с его стороны. Нам необходимо очень быстро нанести Азербайджану такой болезненный удар, который заставит Алиева усомниться в дальнейшей целесообразности продолжения войны. Алиева необходимо поставить перед альтернативой: либо он продолжает войну и теряет все, либо он ее прекращает с целью спасения собственной шкуры. Убежден, что наше руководство примет это историческое решение и нанесет удар, который поставит под сомнение само дальнейшее существование Азербайджана. Для этого у нашей армии сегодня есть все возможности", - подытожил Демоян.