АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в ходе которого продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Как сообщает МИД России, Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями на линии соприкосновения и ростом жертв среди мирного населения.
С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня.
Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит содействовать возобновлению переговорного процесса на основе базовых принципов нагорно-карабахского урегулирования. Лавровым подтверждена готовность провести в Москве встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы.