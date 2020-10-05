Понедельник, 5 Октября 2020 20:56

АрмИнфо.Российский бизнесмен с армянскими корнями, создатель "Тройки Диалог" и сооснователь Московской школы управления "Сколково" Рубен Варданян выступил с видеообращением, в котором призвал президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе, где вторую неделю идут бои.

Помимо президента России, Варданян также обратился к народам России, военному руководству РФ, властям и народу Грузии, и армянским политикам.

"Владимир Владимирович, я хочу обратиться к вам как гражданин России, и у меня нет другого паспорта. Мы виделись с вами один раз при закладке камня бизнес школы в "Сколково". Я всегда пытался быть хорошим гражданином России и сделать все, чтобы она процветала. Я знаю, что вы как лидер можете сделать многое. И именно сегодня, ваше участие, ваше отношение ко всему этому определяет очень многое. Я не знаю, какую информацию вы получаете, кто и что Вам советует, но я хочу сказать как человек, который представляет практически три миллиона армян, проживающих в России.

Тех армян, о которых вы с такой гордостью говорили не раз на встрече с армянской общиной. Поверьте, это не просто какой-то территориальный конфликт в непризнанной Республике. Это не война между Арменией и Азербайджаном. Это намного все серьезнее. И если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, то поверьте, для России это будет неизлечимая рана. Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто помогла, а поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас - для россиян.

Не для армян, не для Армении, а для всего российского народа, потому что локальный конфликт в Карабахе - это геополитическая бомба замедленного действия, которая взорвется, и к сожалению, она взорвется прежде всего в России. Я в этом глубоко убежден. Поэтому Владимир Владимирович, я просто прошу вас как человек, который является гражданином страны, где вы являетесь лидером. Вмешайтесь в этот процесс>, - сказал Варданян.

Мировое сообщество бизнесмен призвал <делать все, чтобы остановить эту войну>. <Я глубоко убежден, что если мировое сообщество проигнорирует в очередной раз эту, как им кажется, маленькую проблему небольшого народа, оно получит бурю, которая снесет огромное количество стран и поменяет весь миропорядок>, - предупредил Варданян, подчеркнув, что надо решать вопрос за столом переговоров.

Грузию Варданян призвал <не делать того, за что потом было бы стыдно>, а азербайджанцев понять: война неизбежно закончится, и <надо вместе будет жить>. <Я хочу, чтобы мы все поняли - мы стоим на краю огромной пропасти, гуманитарной, человеческой катастрофы. И это не вопрос национальной войны, это не вопрос территориальной войны, это вопрос сохранения человечества и сохранения базовых человеческих ценностей>, - заявил бизнесмен.

При этом российскую интеллигенцию и военно-политическую элиту Варданян призвал поддержать Нагорный Карабах и не уничтожать <последних союзников> России.

Руководство и бизнес Армении Варданян призвал отложить <внутренние разборки> и консолидироваться. Молодых армян, особенно работающих в технологических компаниях, Варданян попросил <на время забыть о своей карьере и о своих успехах и встать рядом с армянским народом здесь, через свои технологические уникальные знания и возможности>.