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 Понедельник, 5 Октября 2020 18:04
Алина Оганесян

Ваграм Погосян: Не далек тот день, когда дезорганизованная армия противника в панике начнет отступать

Ваграм Погосян: Не далек тот день, когда дезорганизованная армия противника в панике начнет отступать

АрмИнфо. Противник несет большие потери в живой силе и военной технике. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян, ссылаясь на сведения, полученные от офицеров с линии соприкосновения, где ведутся активные бои.

Он написал, что Армия обороны продолжает уверенно выполнять поставленные перед собой задачи. Вместе с тем, во избежание спекуляций, он сообщил, что в тактических целях войска Армии обороны по некоторым направлениям передовой отступили назад, чтобы избежать ненужных жертв и нанести еще больший урон вражеским войскам.

<В этом плане мы имеем существенные достижения. Командование армии продолжает профессионально вести бои, и не далек тот день, когда мы увидим, как дезорганизованная армия противника в панике отступит. Решение уже принято - мы не намерены отступать>, - подчеркнул он. 

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