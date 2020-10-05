Понедельник, 5 Октября 2020 18:04

АрмИнфо. Противник несет большие потери в живой силе и военной технике. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян, ссылаясь на сведения, полученные от офицеров с линии соприкосновения, где ведутся активные бои.

Он написал, что Армия обороны продолжает уверенно выполнять поставленные перед собой задачи. Вместе с тем, во избежание спекуляций, он сообщил, что в тактических целях войска Армии обороны по некоторым направлениям передовой отступили назад, чтобы избежать ненужных жертв и нанести еще больший урон вражеским войскам.

<В этом плане мы имеем существенные достижения. Командование армии продолжает профессионально вести бои, и не далек тот день, когда мы увидим, как дезорганизованная армия противника в панике отступит. Решение уже принято - мы не намерены отступать>, - подчеркнул он.