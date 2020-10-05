Понедельник, 5 Октября 2020 16:38

АрмИнфо. Президент Израиля Реувен Ривлин 5 октября провел телефонный разговор с президентом Армении Арменом Саркисяном. Разговор состоялся по просьбе президента РА, сообщает Jerusalem Post.

Согласно источнику, цель разговора заключалась в том, чтобы дать толчок диалогу между двумя странами после того, как Армения отозвала своего посла в Израиле для консультаций по поводу продажи израильским оружием Азербайджану.

Президент Израиля выразил сожаление по поводу вспышки насилия в регионе и наличия пострадавших с обеих сторон. Он отметил, что

Израиль имеет давние отношения с Азербайджаном и что сотрудничество между двумя странами не направлено против какой-либо стороны. Президент также подчеркнул, что Израиль по-прежнему заинтересован в развитии отношений с Арменией и готов оказать помощь на гуманитарном уровне.

Ривлин сказал, что страна приветствует открытие посольства Армении в Израиле и надеется, что посол Армении скоро вернется.