Понедельник, 5 Октября 2020 15:52

АрмИнфо. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает стороны нагорно-карабахского конфликта немедленно прекратить боевые действия и приступить к переговорам. Об этом он заявил на совместной пресс- конференции в Анкаре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Нас очень беспокоит ситуация в Карабахе. Этот конфликт несет риск всем направлениям, в том числе энергетике. Это очень опасная ситуация для всего региона, и для членов альянса в том числе. Мы призываем все стороны конфликта немедленно прекратить войну, и сесть за стол переговоров. Военного решения проблемы не существует", - подчеркнул генсек НАТО, при этом выразив сожаление гибелью в результате эскалации мирных жителей.

В свою очередь Чавушоглу заверил, что мол "НАТО следует призвать Армению вывести силы из Нагорного Карабаха", напомнив, что альянс поддерживает призывы обеспечить "территориальную целостность Грузии, Украины".

"Так почему бы в таком случае не призвать Армению покинуть азербайджанские земли?" - задался вопросом турецкий министр, при этом забыв о том, что это исконно армянские территории. По его словам, "все должны сделать это, включая НАТО".