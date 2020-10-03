Суббота, 3 Октября 2020 20:21

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян находится в Арцахе. Об этом сообщает пресс-служба офиса Саргсяна.

В сообщении, в частности, говорится: <Серж Саргсян находится в Арцахе. Целью визита третьего президента Армении - объединение навыков, опыта и усилий по ведению войны. Во имя права спокойно жить на Родине>.

Отметим, что во время арцахской войны Серж Саргсян 12 мая 1994 года подписал трёхстороннее соглашение о прекращении огня со стороны Армении. Отметим, что в Арцахе уже находится первый президент Арцаха, второй президент Армении Роберт Кочарян, а также там сейчас находится экс- министр обороны Армении, экс-командующий Армией обороны Арцаха Сейран Оганян.

Напомним, что Роберт Кочарян принимал непосредственное участие в организации обороны республики в 90-ых годах. Кочарян и Оганян предпочли, в силу своего высокого организационного опыта и знаний, находиться в эти дни рядом с соотечественниками.