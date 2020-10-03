Суббота, 3 Октября 2020 18:50

АрмИнфо. Сейчас помощью Азербайджану занимаются сразу несколько крупных политических игроков. Так, на стороне Баку открыто выступает Турция, есть и свидетельства сотрудничества Азербайджана с Тель-Авивом. Об этом заявил известный конфликтолог и востоковед Борис Подопригора в своем комментарии "ПолитЭксперту" о ситуации вокруг нагорно-карабхского военного конфликта.

"Информация о том, что Азербайджан получил военно-техническую помощь от Израиля, она полуофициальная, но вызывает доверие. Это о многом говорит. Значит, была отмашка со стороны США. По моим представлениям, Израиль никому не оказывает помощь, если США такое решение не одобрят", — заявил политолог. По его словам, на данный момент Израиль является одним из главных поставщиков оружия для Азербайджана. Армия Баку имеет в своем арсенале артиллерийские установки ATMOS 2000, противотанковые ракетные комплексы Spike, реактивные системы залпового огня LAR-160, беспилотники Aerostar и другие оружейные системы. В замен Тель-Авив получает нефть и газ.

Из этого, считает эксперт, вытекает следующий фактор, делающий конфликт региональным: между всеми причастными к конфликту странами затесался Иран, который всеми силами пытается сохранять нейтралитет, имея напряженные отношения с Турцией и Израилем. Подопригора отмечает, что Тегеран традиционно рассматривает подобные политические движения как провокации против иранского режима.

Борис Подопригора считает, что Россия в истории с Карабахом должна выступить как часть серьезной политической силы. По его мнению, этой оспариваемой территории необходимо дать международный статус в качестве временного анклава. А Москва и другие крупные мировые игроки должны выступить его гарантами. Иного выхода, по его мнению, нет.

"Ну или ждать, когда боевой пыл, а заодно и вооружение сторон уменьшится настолько, что уже будет не до войны. Но я боюсь, что это не тот случай, потому что на стороне Азербайджана совершенно откровенно выступает Турция. В этом вся сложность ситуации. Я не исключаю, что сознательно спрессовали несколько факторов: белорусский, наши внутренние проблемы и добавили фактор Южного Кавказа. Боюсь, что он может не найти сколько-либо приемлемого решения в обозримом будущем", — полагает востоковед.

Однако эксперт уверен, что предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон выразили серьезную обеспокоенность из-за продолжающейся эскалации карабахского конфликта между армянским и азербайджанскими силами. Мнениями по этому вопросу лидеры стран обменялись в ходе телефонного разговора. Они также подтвердили свои призывы о необходимости возвращения мира на эту территорию.