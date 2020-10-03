Суббота, 3 Октября 2020 16:31

АрмИнфо. Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку. Об этом написал на своей страничке в Фейсбук известный израильский блогер Александр Лапшин.

<Сегодня в Иерусалиме повсюду плакаты в поддержку Армении. И я хочу сказать, что в большинстве случаев это не армяне вывешивают их, а обычные евреи, симпатизирующие Армении. Во многих израильских группах в социальных сетях люди обращаются и спрашивают, где купить армянский флаг, чтобы повесить у себя на балконе. Повторюсь, что это пишут не армяне, а обычные евреи-израильтяне>, подчеркнул Лапшин, отмечая что это он к тому, что якобы все израильтяне против Армении и помогают туркам и Алиеву. <Это неправда!> - подчеркнул блогер.

Отметим, что Армения накануне отозвала израильского посла для консультаций в связи с тем, что правительство Израиля, игнорируя принципы гуманитарного права и элементарной морали, сегодня, когда азербайджанские ВС совместно с турецкими офицерами и сирийскими террористами обстреливают мирные села и города Арцаха и Армении, продолжает поставлять Баку смертоносное оружие.