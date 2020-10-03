Суббота, 3 Октября 2020 10:33

АрмИнфо. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко сожалеет о том, что, несмотря на решительные и настойчивые призывы международного сообщества, включая самого главу ООН и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, стороны нагорно-карабахского конфликта продолжают боевые действия.

Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжжарик, отвечая на вопрос журналиста.

<Генеральный секретарь вновь подтверждает свою позицию: этот конфликт не решить военным путем>, - говорится в заявлении. Глава ООН убежден, что продолжение боевых действий приводит лишь к дальнейшим страданиям, и достичь долгосрочного урегулирования конфликта можно только с помощью диалога.

Генсек напоминает о недавнем заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека и призывает все стороны соблюдать международное право

и международное гуманитарное право. Генсек также напоминает лидерам обеих стран о необходимости при любых обстоятельствах защищать мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, сообщает официальный сайт ООН.