Пятница, 2 Октября 2020 18:47

АрмИнфо. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Кремль, продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон выражена серьёзная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока.

Владимир Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта - в русле Заявления президентов стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) от 1 октября 2020 года. Условлено о продолжении контактов в различных форматах.