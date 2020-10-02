Пятница, 2 Октября 2020 16:57

АрмИнфо. Азербайджан планировал, подготовил и осуществил операцию в Нагорном Карабахе. Об этом в эфире программы "60 минут" телеканала Россия 1 заявил военный обозреватель "Газета. Ru" Михаил Ходаренок.

"5 дней боев - это много или мало? Израиль за 6 дней наголову разбил намного превосходящую его арабскую коалицию. Красная Армия за 3 дня взяла Кенигсберг. Но вооруженные силы Азербайджана за эти пять дней не выполнили ни одной задачи, даже задачи дня. Золотое время для президента Ильхама Алиева упущено, поскольку нет результатов - не удалось взять ни Физули, ни Мартакерт ", - сказал эксперт.

При этом, Михаил Хадаренок констатировал, что, без сомнения, азербайджанская армия лучше оснащена технически, она имеет много современного вооружения и военной техники. <Но у меня всегда были вопросы, связанные с качеством подготовки личного состава, особенно технических специалистов, которые, собственно, и определяют боевую готовность - это артиллеристы, вертолетчики и другие специальности>, - заметил эксперт. Чтобы понять причины неудач азербайджанской армии, он привлек внимание к событиям 1990-х годов, когда ВС Азербайджана все проиграли. "Вся проблема в том, что военная служба у азербайджанцев никогда не была популярной. За 30 лет моей службы в ВС СССР и России ни я, ни мои коллеги не встречали летчика - азербайджанца. Когда в Баку дислоцировалась 4- ая общевойсковая армия ВС СССР периодически проводились сборы, в ходе которых делалась попытка подготовить из них резервистов артиллеристов, мотострелков, но ничего не получалось, потому что имели дело с поварами, хлеборезами, кочегарами", - отметил эксперт.

Тем не менее, продолжил он, за 30 лет в ВС Азербайджана произошли изменения, но вышли ли они на требуемый уровень качества подготовки личного состава, вызывает большие сомнения. <У них уже истекает арсенал боеприпасов, еще 2-3 дня боев и все утихнет. Воевать надо быстро, и добиваться успеха надо быстро. Не добившись этого, теперь следует ожидать затухания военных действий и лишь отдельных перестрелок>, - констатировал Михаил Ходаренок.