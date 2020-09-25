Пятница, 25 Сентября 2020 14:28

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания Арарат Мирзоян сообщил, что депутат от фракции <Мой шаг> Гаяне Абраамян складывает мандат. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В заявлении спикера, в частности, говорится: <Согласно ч.2 ст.155 конституционного закона <Регламент НС>, если в течение одной недели после подачи прошения об отставке депутат отзывает письменным заявлением свое прошение об отставке, то председатель НС выступает с заявлением об этом, если же не отзывает прошение об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и оглашается председателем Национального Собрания. С момента опубликования протокола прошение об отставке считается принятым>.

Отметим, что ранее двое депутатов от фракции <Мой шаг> Арсен Джулфалакян и Армен Памбухчян заявили, что складывают мандаты. Джулфалакян заявил, что уходит из-за противоречий с министром образования, науки, культуры и спорта Араиком Арутюняном, а Памбухчян сообщил, что намерен перейти на работу в исполнительную власть.

Гаяне Абраамян пока не прокомментировала свое решение.