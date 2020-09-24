Четверг, 24 Сентября 2020 17:47

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении сообщает, что в США задержан бывший депутат парламента Армении Артур Геворкян, в связи с нарушением законодательства страны.

Согласно источнику, генпрокуратура готовит документы для обращения в соответствующие структуры США в связи с вопросом о передаче Геврокяна полномочным структурам Армении в рамках его розыска.

<В тоже время следует отметить, что факт отсутствия двустороннего международного договора об экстрадиции между Арменией и США в области передачи лиц по уголовным делам может привести к некоторым сложностям в процесе экстрадиции>,- подчеркивается в заявлении структуры.

Отметим, что бывшему депутату от РПА Артуру Геворкяну предъявлено обвинение по 314.3 (сокрытие данных в особо крупных размерах, подлежащих декларированию - Ред.) и 310.1 (Незаконное обогащение - Ред.) статьи УК РА. В качестве меры пресечения избран арест.