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 Понедельник, 21 Сентября 2020 12:13
Мари Акопян

Пашинян представил стратегию трансформации Армении до 2050 года

Пашинян представил стратегию трансформации Армении до 2050 года

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил армянский народ с Днем Независимости.

Как сообщает пресс-служба правительства, в послании Пашиняна, в частности говорится:

«Дорогой народ, гордые граждане Республики Армения, гордые граждане Республики Арцах, гордые армяне Диаспоры!

Поздравляю всех нас по случаю Дня независимости Армении.

Проведенным 29 лет назад в этот день референдумом наш народ единодушно закрепил независимость Армении. Референдум 21 сентября 1991 года является одним из важнейших событий в истории нашего народа, начало которому было положено еще в 1988 году арцахским движением.

Результаты референдума возвестили всему миру свободолюбивую волю армянского народа иметь независимое и демократическое государство.

За прошедшие 29 лет мы вместе столкнулись с многочисленными испытаниями: война, социально-экономические трудности, эмиграция, сфальсифицированные выборы, 27 октября, политические репрессии, 1 марта, кризисные ситуации и отчаяние.

Однако все эти трудности не могли сломить армянский народ. Ненасильственная, бархатная, народная революция 2018 года стала красноречивым выражением государственного оптимизма, гражданской решимости, которым было доказано, что воля армянского народа иметь суверенное, свободное, мощное и счастливое государство сильнее, чем когда-либо.

Сегодня я опубликую стратегия трансформации Армении до 2050 года, которая является не закостеневшим документом. Это наше представление об Армении 2050 года и целях, а также механизм достижения этих целей путем обсуждения, уточнения, принятия решений и контроля за ходом их реализации.

Уверен, что таким образом, мы вступаем в новый этап нашей государственной жизни, когда государство управляется стратегической логикой, когда каждое решение, принятое сегодня, имеет стратегические цели не только текущего, но и на 10, 20, 30 лет вперед.

Это механизм, который должен сделать обсуждения о будущем, планирование и строительство будущего неотъемлемой частью нашей повседневной работы.

В 1991 году мы не знали, какой будет Армения 2020 года, и многочисленным объективным и субъективным причинам не предоставили времени на формулирование нашего представления о сегодняшнем дне и сделать их осуществление ежедневным делом. Но время неумолимо ставит нас перед этой задачей. Мы не можем ждать 2050 или2100 года, чтобы узнать какой будет Армения, мы должны планировать, проектировать наше будущее ужу сегодня и в соответствии с этим, из многочисленных и разнообразных вопросов дня мы должны отдавать приоритет тем, кто связывает нас с Арменией 2050, 2100 годов.

Граждане Республики Армения, отмечающие 100-летие независимости, должны видеть, что мы думали не только о себе, но и о них, должны чувствовать нашу любовь и ответственность за будущее Армении, то есть за свое настоящее.

Уверен, у нас есть достаточная воля, умение, единство и мудрость, чтобы наполнить нашу ежедневную повестку такой работой и обеспечить непоколебимые институциональные условия для Армении и армянского народа. Это ключевая миссия нашего поколения, и мы осуществим эту миссию вместе

А значит,

Да Здравствует Свобода,

Да Здравствует Республика Армения,

Да здравствуют мы и наши дети, которые живем и будем жить в свободной и счастливой Армении».

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