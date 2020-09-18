Arminfo.info




﻿
 Пятница, 18 Сентября 2020 13:11
Мари Акопян

Глава МИД Азербайджана пожаловался Генсеку ООН на Армению

Глава МИД Азербайджана пожаловался Генсеку ООН на Армению

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов пожаловался Генсеку ООН Антонио Гутеррешу на Армению.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, письмо министра иностранных дел  АР Джейхуна Байрамова, адресованное 31 августа этого года Генсеку ООН Антонио Гутеррешу об "агрессивной риторике Армении", опубликовано и распространено как документ Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН.

В письме Байрамов акцентировал внимание на "провокационных заявлениях Армении, не достигшей политических и военных целей в результате военной провокации на армяно- азербайджанской границе 12-16 июля этого года".

В письме, в числе прочих надуманных обвинений в адрес Армении, до сведения Генсека ООН доводится якобы злоупотребление Арменией переговорным процессом, проводимого под руководством Минской группы ОБСЕ.

Байрамов призвал Генсека ООН предпринять все необходимые шаги для того, чтобы пресечь "агрессивную провокационную риторику Армении, а также принудить ее соблюдать обязательства международного права", при этом умолчав о несоблюдении самим Баку элементарных норм и принципов международного гуманитарного права.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Банк ВТБ (Армения) предлагает выгодные условия для выкупа кредитов под залог имущества из других финансовых организаций РАБанк ВТБ (Армения) предлагает выгодные условия для выкупа кредитов под залог имущества из других финансовых организаций РА
В Тель-Авиве состоялось официальное открытие посольства Армении в ИзраилеВ Тель-Авиве состоялось официальное открытие посольства Армении в Израиле
Глава МИД Азербайджана пожаловался Генсеку ООН на АрмениюГлава МИД Азербайджана пожаловался Генсеку ООН на Армению
Представители сферы торговли продолжают акции протеста в связи с повышением стоимости растаможкиПредставители сферы торговли продолжают акции протеста в связи с повышением стоимости растаможки
Фильм Арама Шахбазяна вырвался на крупнейший фестиваль АзииФильм Арама Шахбазяна вырвался на крупнейший фестиваль Азии
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Гагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблемГагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблем
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Поиск по дням

2013 , 2014