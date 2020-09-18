Пятница, 18 Сентября 2020 13:11

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов пожаловался Генсеку ООН Антонио Гутеррешу на Армению.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, письмо министра иностранных дел АР Джейхуна Байрамова, адресованное 31 августа этого года Генсеку ООН Антонио Гутеррешу об "агрессивной риторике Армении", опубликовано и распространено как документ Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН.

В письме Байрамов акцентировал внимание на "провокационных заявлениях Армении, не достигшей политических и военных целей в результате военной провокации на армяно- азербайджанской границе 12-16 июля этого года".

В письме, в числе прочих надуманных обвинений в адрес Армении, до сведения Генсека ООН доводится якобы злоупотребление Арменией переговорным процессом, проводимого под руководством Минской группы ОБСЕ.

Байрамов призвал Генсека ООН предпринять все необходимые шаги для того, чтобы пресечь "агрессивную провокационную риторику Армении, а также принудить ее соблюдать обязательства международного права", при этом умолчав о несоблюдении самим Баку элементарных норм и принципов международного гуманитарного права.