Пятница, 18 Сентября 2020 12:02

АрмИнфо. Визит министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна в Вашингтон фактически за месяц до президентских выборов в этой стране является закономерным результатом отсутствия повестки между нашими странами. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель "Армянского центра американских исследований" Сурен Саркисян.

"Если бы по этой повестке шла последовательная работа, мы бы просто не могли ее не заметить. Причем, как после смены власти в Армении, так и в течение всего периода легислатуры Дональда Трампа. В этом свете организация визита армянского министра в период завершения первого, возможно последнего, президентского срока Трампа вызывает определенные вопросы. Соответственно, вашингтонский вояж Мнацаканяна вызывать большие ожидания не может", - подчеркнул он.

В этом свете, причины организации визита главы МИД Армении в Вашингтон именно в октябре Саркисяну представляются неизвестными. Отсутствие же визита в США армянской делегации на высшем уровне эксперт опять-таки обуславливает отсутствием повестки, а также важных вопросов между Арменией и США.

При этом Саркисян отнюдь не склонен обуславливать подобное состояние дел в армяно- американских взаимоотношениях геополитическими обстоятельствами. В частности особыми отношениями Еревана с Москвой и Тегераном. В качестве обоснования своей точки зрения эксперт привел пример Казахстана, развивающего с США прекрасные отношения на самом высоком уровне и с достаточно насыщенной повесткой.

"Все это никак не мешает отношениям Казахстана с Россией, его членству в ЕАЭС, кстати, созданному по инициативе тогдашнего казахстанского президента Назарбаева. Аналогичным образом развивают отношения с США и другие страны, также имеющие хорошие отношения с Россией. В этом свете, доводы, согласно которым развивать отношения с США Еревану, якобы, мешают Россия с Ираном, представляются несостоятельными", - подытожил Саркисян.