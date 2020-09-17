Четверг, 17 Сентября 2020 17:44

АрмИнфо. Армения также как и Израиль не понаслышке знакома с невыносимой ценой человеческих жизней. Такую точку зрения выразил посол Израиля в Армении и Молдове Элиав Бероцерковски, коснувшись трехстороннего соглашения "Авраамского договора", заключенного между Израилем, Бахрейном и ОАЭ.

При этом дипломат считает, что Армения является естественным бастионом спокойствия и стабильности. "Тем не менее и на ее долю пришлись конфликты и жертвы. Она как, и Израиль не понаслышке знакома с невыносимой ценой человеческих жизней. Как Израиль, она всегда будет следовать по пути мира, а не войны. Именно поэтому Армения всегда выбирает лагерь миротворцев, а не стан разжигателей войны", - отметил израильский дипломат.

В тоже время Бероцерковски считает, что мир между Израилем, Эмиратами и Бахрейном полезен для региона, он охлаждает экспансионистские идеи некоторых региональных держав, укрепляет коалицию за мир и открывает широкие возможности.

При этом он выразил убеждение, что Армения приветствует эти шаги. Дипломат также надеется, что Ереван поддержит новый Ближний Восток.

Отметим, что днями ранее, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты подписали с Израилем соглашение о нормализации отношений и

установлении дипломатических связей. Церемония подписания проходила в Белом доме. Свои подписи под соответствующим документом поставили в присутствии президента США Дональда Трампа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни.

Соглашения были подписаны в рамках ранее заключенного <Авраамского договора> при посредничестве США. Название этого документа отсылает к общему прошлому ислама, христианства и иудаизма, берущих свои корни от первого из трех еврейских патриархов. В совместном заявлении лидеров трех стран говорится, что подписание этих соглашений позволит продолжить движение к миру всем странам Ближнего Востока. Соглашение действительно имеют прорывной характер, поскольку до сегодняшнего дня у Израиля официальные дипломатические отношения были установлены лишь с двумя арабскими странами - Египтом (с 1979 года) и с Иорданией (с 1994 года).