Четверг, 17 Сентября 2020 16:19

АрмИнфо. Независимый депутат Арман Бабаджнян заявил о намерении создать новую политическую силу. Об этом Бабаджанян заявил с трибуны парламента. Депутат отметил, что намерен создать партию, члены которой будут разделять те же ценности и политические идеи, носителями которых является он сам. Он подчеркнул, что все те люди, для которых революция еще не закончена, могут сплотиться вокруг этой инициативы.

Отметим, что Бабаджанян прошел в парламент от фракции <Просвещенная Армения>, но затем заявил о своем выходе из фракции, при этом от мандата не отказался и стал независимым депутатом.

На данное заявление Бабаджаняна отреагировал депутат от фракции <Просвещенная Армения> Карен Симонян, который отметил, что Бабаджанян должен наконец проявить принципиальность и вернуть мандат фракции <Просвещенная Армения>. Пусть он участвует в выборах своими силами, получит голоса избирателей и собственный мандат. <Если подобная принципиальность не будет продемонстрирована, то окажется, что эта партия, которая еще не создана, фактически является одним из сателлитов ПА. Сила, сформированная по чьему-то поручению, не может быть легитимной ..>, - подчеркнул он. Напомним, что ранее глава фракции ПА Эдмон Марукян обратился в ЦИК с просьбой выделить фракции дополнительный мандат, в связи с тем, что Бабаджанян покинул фракцию и объявил себя независимым депутатом. <Согласно итогам парламентских выборов от 2018 года наша фракция получила 18 мандатов. По требованию законодательства, оппозиция должна иметь 1/3 депутатских мандатов. А оппозицией, согласно закону, может считаться только фракция>,- подчеркнул в письме Марукян.

Однако, ЦИК не согласился с позицией Марукяна. Глава ЦИК Тигран Мукучян заявил, что ЦИК может предоставить фракции новые депутатские

мандаты только в том случае, если появится свободная вакансия.