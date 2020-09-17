Четверг, 17 Сентября 2020 12:53

АрмИнфо. В зале заседаний парламента прошло голосование по проекту оппозиционных фракций <Просвещенная Армения> и <Процветающая Армения> о выражении недоверия министру образования, науки, культуры и спорта Араику Арутюняну.

Данный проект был отклонен. <За> проголосовало 25 депутатов, <против>

84. Глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян поинтересовался, почему на заседании отсутствует сам министр? На что спикер парламента Арарат Мирзоян заявил, что связался с министром и счел, что Арутюнян может на заседании и не присутствовать виду своей занятости.

После чего, выступила депутат от фракции <Процветающая Армения>, пресс-секретарь главы ППА Гагика Царукяна Ивета Тоноян. Тоноян отметила, что вчера в ходе заседания Арутюнян выступил с рядом некорректных заявлений в адрес фракции и повел себя крайне некультурно.

Отметим, что 16 сентября, в ходе обсуждения инициативы <Просвещенной

Армении> о недоверии главе Минобразования, <Процветающая Армения>

заявила, что также присоединяется к данному требованию. Деятельность

министра была подвергнута резкой критике обеими фракциями, и в своей

заключительной речи Арутюнян позволил себе шпильку в адрес ППА и ее лидера Гагика Царукяна, отметив, что новые образовательные стандарты научат <группу котайкцев> уважать ближних и церковь, сдерживать свои гормоны, благодаря чему в церквях больше не будет сексуальных преступлений. Это заявление вызвало шквал недовольства со стороны <Просвещенной Армении> и выкрики с мест, а по завершении заседания был созван экстренный брифинг. В ходе него депутат от ППА Наира Зограбян заявила, что министр перешел границы корректности, и что фракция считает неприемлемым оскорбление жителей Котайкской области. <Подобной непримеримости к критике не было никогда, ни при каком правительстве. Это агрессия в отношении тех, кто высказывают противоположную точку зрения. Никто не обязан разделять его мнение касательно так называемых реформ, которые полностью провалены>, - отметила она, добавив, что грязная критика неприемлема для официального лица

Депутат, в частности, заявила: <Наша фракция не выражает своего доверия Араику Арутюняну. Министру, который за все время пребывания в данной должности выделялся только тем, что обсуждал вопросы образования, науки, культуры и спорта с различными трансгендарами и тем, что решил вывести из школьной программы предмет <История армянской церкви>. Против этого выступают и Армянская апостольская церковь. Мы выразим свое недоверие этому министру>.

В свою очередь глава фракции <Мой шаг> Лилит Макунц заявила, что лица, которые в свое время распространяли дезинформацию, не должны сейчас высказываться о корректности.

<Лучше бы данная фракция обратила внимание на поведение своего депутата Геворка Петросяна, который распространяет дезинформацию>,- подчеркнула Макунц.