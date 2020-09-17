Четверг, 17 Сентября 2020 11:51

АрмИнфо. У Армении свои вызовы безопасности на Южном Кавказе, одним из которых является неурегулированность нагорно-карабахского конфликта. Об этом в интервью "Nile TV" заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

При этом он подчеркнул, что в этом вопросе приоритетом для Армении является экзистенциальная физическая безопасность наших соотечественников в Арцахе и статус Арцаха.

"Мы вовлечены в непростые переговоры. Мы настаиваем на том, что конфликт может быть разрешен исключительно мирным путем. Мы настаиваем на том, что он должен быть решен путем взаимных компромиссов, и не может быть решения, которое не основывалось бы на балансе позиций и интересов. Мы привержены делу мира, безопасности и мирного урегулирования конфликта", - заверил армянский министр.

Вместе с тем Мнацаканян подчеркнул, что широкомасштабная агрессия на армяно- азербайджанской госгранице является серьезным вызовом для мирного процесса и региональной стабильности.

Министр напомнил, что в сложившейся ситуации все страны мира проявили осторожность для того, чтобы не способствовать дальнейшей эскалации ситуации, и только Турция проявила одностороннюю позицию. "Мы стали свидетелями элементов турецкого военного присутствия в Азербайджане, мы получаем новости о вербовке иностранных боевиков-террористов и их переброске в наш регион. Поэтому мы не можем оставаться равнодушными к этой агрессивной политике дестабилизации, которая не приветствуется", - добавил глава МИД Армении.

Говоря об армяно-египетских отношениях, министр констатировал, что повестка двусторонних отношений глубока и насыщена. "У нас также есть важные площадки для диалога и сотрудничества, у нас много общих позиций по ряду региональных и международных вопросов. Один из важнейших принципов - это решительная приверженность миру, безопасности и стабильности в наших регионах, и в этом у нас много общего", - сказал он.

При этом Мнацаканян сообщил, что одним из важнейших элементов армяно-египетской двусторонней повестки сотрудничества является религиозный диалог, взаимное уважение, способность жить вместе, диалог цивилизаций. "Толерантность, стимулирование защиты меньшинств и религиозного диалога, а также взаимное уважение являются одними из наших внешнеполитических приоритетов", - подытожил Мнацаканян.