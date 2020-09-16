Среда, 16 Сентября 2020 18:13

АрмИнфо. Критика в адрес избранных судьями КС трех кандидатов явление, в целом, нормальное. Мы понимаем, что единого мнения в нашем обществе относительно данного вопроса нет и быть не может. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламента Армении от блока <Мой шаг> Сурен Григорян.

Тайным голосованием парламент Армении 15 сентября избрал трех новых судей Конституционного суда. В голосовании приняли участие 88 депутатов блока <Мой шаг>, <Процветающая Армения> и <Просвещенная Армения> в голосовании не участвовали.

"Армянское общество, как впрочем, и любое другое общество, далеко неоднородно. И наличие противоположных мнений относительно кандидатур, в этом свете, выглядит вполне закономерно. При этом, необходимо учитывать, что двое их трех кандидатов в судебной системе не работали. А Ерванд Хундкарян был выдвинут не правительством или президентом, а Собранием судей", - подчеркнул парламентарий.

Комментируя звучащие в адрес политического большинства обвинения в лояльности трех избранных судей прежней власти, Григорян заметил, что если бы "Мой шаг" руководствовался в своих действиях подобными критериями верности, то судьей КС не мог бы быть назначен ни один судья в Армении.

В целом, парламентарий относится к мотивации, лежащей в основе подобной критики в адрес власти с существенной долей сомнения. Более того, сомнения есть и в отношении самих критикующих. Григорян убежден в отсутствии у многих из выступающих против кандидатуры и избрания того же Хундкаряна реальной, обоснованной мотивации. В реальности все проще - многие из этих людей просто очень хотели бы видеть в КС своих кандидатов.

Собрание судей выдвинуло кандидатом председателя Кассационного суда Ерванда Хундкаряна. Правительство - доцента кафедры конституционного права ЕГУ Эдгара Шатиряна. Президент Армении повторно выдвинул кандидатуру завкафедрой теории государства и права ЕГУ Артура Вагаршяна.

"За" Ерванда Хундкаряна проголосовало 84 человек, против - 2, два бюллетеня были признаны недействительными. Кандидатуру Артура Вагаршяна поддержало 86 депутатов, один выступил <против>, еще один бюллетень признан недействительным. <За> Эдгара Шатиряна проголосовало 85, <против> 3 парламентария