Среда, 16 Сентября 2020 18:11

АрмИнфо.Внезависимости от итогов выборов судей Конституционного суда, одним уровнем обсуждений их кандидатур парламент взял на себя ответственность за искоренение социальной справедливости в стране. Подобное мнение выразил АрмИнфо правозащитник Артур Сакунц.

Тайным голосованием парламент Армении 15 сентября избрал трех новых судей Конституционного суда. В голосовании приняли участие 88 депутатов блока <Мой шаг>, <Процветающая Армения> и <Просвещенная Армения> в голосовании не участвовали.

"По примененной технической, специализированной терминологии эти обсуждения не имели ничего общего с ценностной системой на основе, которой в Армении состоялась революция. И за этот отказ от ценностей революции ответственность несет именно политическое большинство. Более того, своими действиями "Мой шаг" создал свободное пространство для деятельности т.н. оппозиции. Таким образом, именно политическая власть несет ответственность за все подрывные действия "бывших". По причине утери таких качеств как последовательность, принципиальность и ценностная основа", - подчеркнул правозащитник.

Отказ "Процветающей Армении" и "Просвещенной Армении" участвовать в голосовании Сакунц обусловил их стремлением уйти от ответственности за его итоги. Тем более, что на уровне ценностной базы для них создалась весьма благоприятная ситуация. В целом, правозащитник считает ситуацию, в которой власть действует исходя из политической конъюнктуры, а не принципов и при этом пытается выступать перед обществом с позиций ответственной силы весьма странной.

"Подобным образом действий восстановление доверия в отношении КС, однозначно, невозможно. Меж тем, именно это является основной целью общества и власти. "Бархатная" революция стала откликом общества на отсутствие уважения власти к правам человека, его достоинства. Любое жертвование этими ценностями, любой компромисс является их уничтожением. И ответственность за это будет нести политическое большинство, поскольку революция избранием трех судей не завершилась", - подчеркнул он.

По оценкам правозащитника, отсутствие радикальных реформ в судебно-правовой сфере, отказ от веттинга, от пополнения сферы новыми кадрами привело к уничтожению революционной атмосферы в стране. Атмосфера изменений была заменена, лишенной какой-либо ценностной основы, атмосферой real politik. А те же кадры, которых как утверждает власть, сегодня нет, прекрасно могли бы быть подготовлены, так же как сегодня подготавливаются кадры для антикоррупционого суда или антикоррупционного управления Генпрокуратуры.

"Как результат данного бездействия власти она получит тот же КС, который существовал до изменений. Изменились лишь имена, суть и содержание остались прежними. Наличие того же Ерванда Хундкаряна в "новом" КС - итог отсутствия коренных реформ в судебной системе. И своим упомянутым выше подходом парламент взял на себя прямую ответственность за отсутствие радикальных реформ в данной сфере. Ничего общего с восстановлением социальной справедливости в стране обсуждения кандидатов и их избрание не имело", - подытожил правозащитник.

Собрание судей выдвинуло кандидатом председателя Кассационного суда Ерванда Хундкаряна. Правительство - доцента кафедры конституционного права ЕГУ Эдгара Шатиряна. Президент Армении повторно выдвинул кандидатуру завкафедрой теории государства и права ЕГУ Артура Вагаршяна.

"За" Ерванда Хундкаряна проголосовало 84 человек, против - 2, два бюллетеня были признаны недействительными. Кандидатуру Артура Вагаршяна поддержало 86 депутатов, один выступил <против>, еще один бюллетень признан недействительным. <За> Эдгара Шатиряна проголосовало 85, <против> 3 парламентария.