Arminfo.info




﻿
 Среда, 16 Сентября 2020 18:11
Давид Степанян

Прогноз: В результате собственного бездействия власть вновь получит "товмасяновский" КС

Прогноз: В результате собственного бездействия власть вновь получит "товмасяновский" КС

АрмИнфо.Внезависимости от итогов выборов судей Конституционного суда, одним уровнем обсуждений их кандидатур парламент взял на себя ответственность за искоренение социальной справедливости в стране. Подобное мнение выразил АрмИнфо правозащитник Артур Сакунц.

Тайным голосованием парламент Армении 15 сентября избрал трех новых судей Конституционного суда. В голосовании приняли участие 88 депутатов блока <Мой шаг>, <Процветающая Армения> и <Просвещенная Армения> в голосовании не участвовали.

"По примененной технической, специализированной терминологии эти обсуждения не имели ничего общего с ценностной системой на основе, которой в Армении состоялась революция. И за этот отказ от ценностей революции ответственность несет именно политическое большинство. Более того, своими действиями "Мой шаг" создал свободное пространство для деятельности т.н. оппозиции. Таким образом, именно политическая власть несет ответственность за все подрывные действия "бывших". По причине утери таких качеств как последовательность, принципиальность и ценностная основа", - подчеркнул правозащитник.

Отказ "Процветающей Армении" и "Просвещенной Армении" участвовать в голосовании Сакунц обусловил их стремлением уйти от ответственности за его итоги. Тем более, что на уровне ценностной базы для них создалась весьма благоприятная ситуация. В целом, правозащитник считает ситуацию, в которой власть действует исходя из политической конъюнктуры, а не принципов и при этом пытается выступать перед обществом с позиций ответственной силы весьма странной.

"Подобным образом действий восстановление доверия в отношении КС, однозначно, невозможно. Меж тем, именно это является основной целью общества и власти.  "Бархатная" революция стала откликом общества на отсутствие уважения власти к правам человека, его достоинства. Любое жертвование этими ценностями, любой компромисс является их уничтожением. И ответственность за это будет нести политическое большинство, поскольку революция избранием трех судей не завершилась", - подчеркнул он.

По оценкам правозащитника, отсутствие радикальных реформ в судебно-правовой сфере, отказ от веттинга, от пополнения сферы новыми кадрами привело к уничтожению революционной атмосферы в стране. Атмосфера изменений была заменена, лишенной какой-либо ценностной основы, атмосферой real politik. А те же кадры, которых как утверждает власть, сегодня нет, прекрасно могли бы быть подготовлены, так же как сегодня подготавливаются кадры для антикоррупционого суда или антикоррупционного управления Генпрокуратуры.

"Как результат данного бездействия власти она получит тот же КС, который существовал до изменений. Изменились лишь имена, суть и содержание остались прежними. Наличие того же Ерванда Хундкаряна в "новом" КС - итог отсутствия коренных реформ в судебной системе. И своим упомянутым выше подходом парламент взял на себя прямую ответственность за отсутствие радикальных реформ в данной сфере. Ничего общего с восстановлением социальной справедливости в стране обсуждения кандидатов и их избрание не имело", - подытожил правозащитник.

Собрание судей выдвинуло кандидатом председателя Кассационного суда Ерванда Хундкаряна. Правительство - доцента кафедры конституционного права ЕГУ Эдгара Шатиряна. Президент Армении повторно выдвинул кандидатуру завкафедрой теории государства и права ЕГУ Артура Вагаршяна.

"За" Ерванда Хундкаряна проголосовало 84 человек, против - 2, два бюллетеня были признаны недействительными. Кандидатуру Артура Вагаршяна поддержало 86 депутатов, один выступил <против>, еще один бюллетень признан недействительным. <За> Эдгара Шатиряна проголосовало 85, <против> 3 парламентария.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Правительство представило программу мероприятий, приуроченных 29-й годовщине Независимотси АрменииПравительство представило программу мероприятий, приуроченных 29-й годовщине Независимотси Армении
Мэрия Еревана займется вопросом строительства нового здания для спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Альберта АзарянаМэрия Еревана займется вопросом строительства нового здания для спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Альберта Азаряна
Никол Пашинян: Большинство жителей Армении положительно оценивают противоэпидемиологические меры правительстваНикол Пашинян: Большинство жителей Армении положительно оценивают противоэпидемиологические меры правительства
Твои покупки отныне более выгодны вместе с IDBank-ом и Idram-омТвои покупки отныне более выгодны вместе с IDBank-ом и Idram-ом
В Ашхабаде состоялся международный медиа-форум, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и избранию нашей страны заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООНВ Ашхабаде состоялся международный медиа-форум, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и избранию нашей страны заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Поиск по дням

2013 , 2014