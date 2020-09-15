Вторник, 15 Сентября 2020 14:05

АрмИнфо.Посольство Франции в Армении окажет содействие в переводе на армянский язык романа "Le Sillon" стамбульской писательницы армянского происхождения Валери Манто.

В сообщении посольства Франции в РА напоминается, что сегодня 66 лет назад, в 1959 году родился писатель, публициста и журналиста Грант Динк, который был убит 19 января 2007 г. в Стамбуле у редакции своей газеты "Агос".

В сообщении отмечается, что посольство Франции окажет содействие издательству Newmag для перевода и издания этого романа на армянском языке. Армянский перевод планируется выпустить 19 января 2021 года в память об убийстве Гранта Динка.

Отметим, что роман "Le Sillon" стамбульской писательницы армянского происхождения Валери Манто вышел в свет в августе 2018 году. Это ее вторая книга, в которой рассказывается о жизни писателя, публициста и журналиста Гранта Динка, который жил в Стамбуле и издавал там армяно-турецкую газету "Агос".

А уже в ноябре 2018 года роман получил одну из самых престижных литературных премий Франции - Ренодо.

33-летняя писательница получила награду 7 ноября в Париже. В своем выступлении она отметила, что очарована идеями Гранта, и мысль написать книгу о нем родилась тогда, когда она прочитала биографию Динка. "Политическая позиция Динка была очень интересной. Его цель заключалась не только в том, чтобы доказать свою правоту, сколько то, чтобы люди могли открыто говорить друг с другом, он хотел обеспечить прогресс", - сказала Манто.

Валери Манто - бывшая сотрудница сатирического журнала Charile Hebdo. Для нее было неожиданностью получить премию за книгу, поскольку она не числилась в пятерке лучших книг конкурса.

Ренодо - французская литературная премия, созданная в 1926 году десятью журналистами и литературными критиками, ожидавшими результатов обсуждения Гонкуровской премии. Таким образом, премия Ренодо стала своеобразным дополнением Гонкуровской. По традиции обе премии вручаются в один день - первый вторник ноября.

Отметим, что Грант Динк был убит 19 января 2007 года в Стамбуле перед зданием редакции своей газеты "Агос". Однако заказчики преступления так и не были установлены. Суд приговорил только самого убийцу - Огюна Самаста к лишению свободы сроком на 22 года 10 месяцев, и Ясина Хаяля, обвиняемого в подстрекательстве к убийству - к пожизненному заключению. 17 сентября 2013 года судебный процесс возобновился. А 19 января 2015 года в рамках дела был арестован экс-начальника полиции Джизре Эрджан Демир, однако следствие до сих пор не завершилось, а заказчик не найден. Согласно решению Европейского суда по правам человека, власти Турции нарушили право Гранта Динка на жизнь и право на свободу слова. ЕСПЧ приговорил Турцию к выплате 133 тысяч евро семье Гранта Динка.